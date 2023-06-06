Аксенов рассказал, что подтоплений в Крыму не будет, но воды может стать меньше

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что угроз подтопления населённых пунктов в Крыму из-за разрушения Каховской ГЭС нет.

«Угрозы подтопления в Крыму нет. Однако есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. В настоящее время запасы воды в канале – порядка 40 миллионов кубометров.

Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 %, на данный момент имеют около 80 % наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — отметил Аксенов.

Напомним, днепровскую воду из Северо-Крымского канала планировали пустить в апреле этого года.