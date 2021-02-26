Какая погода в Севастополе на выходные

Севастополь прощается с зимой плюсовой температурой
Эта неделя является завершающей последний месяц зимы. Уже с понедельника начнутся весенние деньки.
Какой же погодой мы будем провожать зиму?
Сегодня, 26 февраля, облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +4…+6°,
днем +8…+10°.
В субботу вечером ожидается небольшой дождь. Температура днем прогреется до +8…+10°.
А вот в воскресенье ночью и днем небольшой дождь. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.