Какая погода в Севастополе на выходные

Севастополь прощается с зимой плюсовой температурой

Эта неделя является завершающей последний месяц зимы. Уже с понедельника начнутся весенние деньки.

Какой же погодой мы будем провожать зиму?

Сегодня, 26 февраля, облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +4…+6°,

днем +8…+10°.

В субботу вечером ожидается небольшой дождь. Температура днем прогреется до +8…+10°.

А вот в воскресенье ночью и днем небольшой дождь. Ветер северный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем +4…+6°.