В Севастополе анализы на COVID будут делать суперсовременные роботы

Возможности до четырех тысяч тестов в сутки

Новая лаборатория, запуск работы которой ожидается в ближайшее время на базе инфекционной больницы Севастополя, значительно увеличит количество обрабатываемых тестов на COVID-инфекцию. Об этом на заседании правительства сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Там суперсовременные «роботы». В принципе, до четырех тысяч анализов дополнительно можно будет делать. Нам, может быть, столько даже и не понадобится. Но это (лаборатория) экспертного класса», – заявил он, передает «Новый Севастополь».

Развожаев рассказал, что, как только вспыхнула пандемия, анализы из лабораторий Севастополя отправляли на перепроверку в Крым. Позже такая проверка изжила себя.

Теперь же в ПЦР-лаборатории появится передовое оборудование, которое будет востребовано городом и после окончания пандемии.

Запуск лаборатории в инфекционной больнице ожидается в ближайшие дни.

Напомним, в Севастополе на борьбу с коронавирусом в этом году было направлено более 1,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.