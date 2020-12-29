У Севморпорта новый директор

На сайте самого порта даже раздела нет о руководстве

В Севастополе сменился генеральным директором ГУП ГС «Севастопольский морской порт». На днях этот пост занял Юрий Алексеевич Баранов. Эту информацию изданию ForPost подтвердили в приёмной предприятия.

До этого этот пост с приставкой и.о. занимал Виталий Сергеевич Рыжов.

Напомним, при губернаторе Севастополя Дмитрии Овсянникове планировалось передать морпорт в федеральное ведение, направлялся запрос в министерство транспорта РФ. Уже в этом году над предприятием нависла угроза банкротства и застройки: за шесть лет грузооборот упал почти в сто раз. В сентябре Севастопольскому морскому порту была выделена субсидия в размере 54 млн рублей для погашения задолженности по заработной плате. На текущий момент прорабатывается «дорожная карта» развития порта и рассматривается вариант приостановления федерализации предприятия.

Фото: nts-tv.com