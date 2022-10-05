В Севастополе альпинист сорвался с высоты на горе Мердвен-Кая

В Севастополе спасателям пришлось оказывать помощь альпинисту, который сорвался с маршрута Карнавал 4б на горе Мердвен-Кая.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя 4 октября в 14:13.

«К месту происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ ЦГЗ г. Севастополя. Они извлекли пострадавшего из труднодоступного места, оказали первую помощь и передали сотрудникам СМП», — говорится в сообщении Центра.

Работы были завершены в 19:05.

В спасательной операции было задействовано 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Напомним, летом спасателям Центра гражданской защиты пришлось оказывать помощь мужчине, который сорвался с высоты в районе дикого пляжа «Верблюд» на мысе Фиолент.

Ольга Сурикова