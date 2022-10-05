На границе между Россией и ДНР снят таможенный контроль

После принятия Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации граница между новым субъектом федерации и уже существующими приобрела новый новый статус. Об этом сообщил глава Республики Денис Пушилин.

«С 5 октября 2022 государственная граница между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой приобретает статус административной границы между субъектами Российской Федерации», – написал он в Telegram-канале.

Подчеркивается, что с сегодняшнего дня таможенный контроль и таможенные операции в пунктах пропуска «Успенка – Матвеев-Курган», «Мариновка – Куйбышево», «Новоазовск – Весело-Вознесенка» и «Иловайск» не осуществляются.

Таможенные процедуры прекращены с 10:15 утра.

При этом в пунктах пропуска остался паспортный контроль и ведется проверка на запрещенные к обороту предметы (оружие и прочее).

Напомним, Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Ольга Сурикова