В Крыму прокуратура проводит проверку по факту избиения ребенка в детском лагере

Прокуратура Республики Крым проводит проверку по сообщению, размещенному в одной из социальных сетей, о причинении телесных повреждений восьмилетнему мальчику в детском оздоровительном лагере.

По предварительным данным, 26 августа 2022 года в одном из оздоровительных учреждений Бахчисарайского района произошел конфликт между несовершеннолетними отдыхающими, в результате которого 8-летнему мальчику были причинены телесные повреждения.

«В ходе надзорных мероприятий будет оценена достаточность проводимой оздоровительным учреждением воспитательно-педагогической работы, а также обеспечение безопасных условий пребывания в нем детей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Напомним, в прошлом году в Севастополе развернулась скандальная история вокруг вожатого лагеря «Ласпи». В соцсетях появился пост с жалобой матери ребенка на плохое отношение к ее ребенку со стороны вожатых в лагере. Городские власти и прокуратура пообещали разобраться в ситуации.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот видеоролика об избиении мальчика в ДОЛ