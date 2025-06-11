Погода в Севастополе 11 июня

Погода
11-06-2025

Сегодня в городе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер северо-восточный,

днем северо-западный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°,

днем 26… 28°.

Температура воды в море 21°.

Фото: Елена Голос

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