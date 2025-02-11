Госдумой принят закон о защите людей от мошенников

Депутаты единогласно поддержали закон о защите людей от мошенников, принуждающих брать кредиты.

Участились случаи, когда мошенники под разными предлогами вынуждают взять в кредит внушительную сумму денег. Жертвами чаще всего становятся пенсионеры.

Чтобы защитить граждан вводится «период охлаждения» при выдаче кредита, в течение которого не будут осуществляться финансовые операции:

4 часа — для сумм от 50 до 200 тысяч рублей;

48 часов — для сумм от 200 тысяч рублей.

Теперь кредитные и микрофинансовые организации обязаны осуществлять проверку на предмет мошенничества при проведении операций и транзакций. С заемщика запрещено требовать обратно выплаты по кредитному договору, если кредитором не были проведены проверочные мероприятия, в результате чего возбуждено уголовное дело по факту хищения средств.