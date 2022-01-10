Новогодние приключения для севастопольца обернулись уголовной статьей

Веселья не получилось
В Севастополе сотрудники полиции задержали в новогоднюю ночь мужчину, который в своем автомобиле употреблял наркотики.
Помог им в этом один из неравнодушных жителей города, который проходя мимо припаркованного Folkswagen заметил, что мужчина, находящийся в иномарке, осуществляет манипуляции очень схожие с употреблением наркотиков.
Он вызвал полицию. После проверки информации, оказалось, что 31-летний местный житель действительно приобрел себе и употреблял запрещенное вещество «мефедрон».
За незаконные операции с наркотиками в отношении него возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Напомним, в Севастополе в конце года был задержал водитель, который сам оказался пьян, а его пассажиры имели признаки наркотического опьянения.
Ольга Сурикова