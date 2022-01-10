Новогодние приключения для севастопольца обернулись уголовной статьей

Веселья не получилось

В Севастополе сотрудники полиции задержали в новогоднюю ночь мужчину, который в своем автомобиле употреблял наркотики.

Помог им в этом один из неравнодушных жителей города, который проходя мимо припаркованного Folkswagen заметил, что мужчина, находящийся в иномарке, осуществляет манипуляции очень схожие с употреблением наркотиков.

Он вызвал полицию. После проверки информации, оказалось, что 31-летний местный житель действительно приобрел себе и употреблял запрещенное вещество «мефедрон».