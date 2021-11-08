В Севастополе 66 школьников болеют коронавирусом

Развожаев поручил не допустить вспышек заболеваемости коронавирусом

В Севастополе 8 ноября у школьников завершились длинные каникулы, однако не все смогли вернуться к занятиям. Как обстоит ситуация в образовательных учреждениях города доложила на аппаратном совещании директор департамента образования и науки Елена Богомолова.

Она подчеркнула, что занятия начались во всех школах города в очном режиме. Преподавание в секциях по дополнительному образованию до 1 декабря будет вестись в дистанционном режиме.

На данный момент, по ее данным, 89% педагогических работников прошли вакцинацию от коронавируса. По состоянию на 8 ноября по причине временной нетрудоспособности отсутствует 112 педагогов, 44 из них болеют коронавирусом.

В школах отсутствуют 1878 учащихся, это 3,7% об общего числа. Из них, по словам Богомоловой, 66 из болеют коронавирусом, 1475 — ОРВИ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил не допустить вспышек коронавируса или ОРВИ в учебных заведениях.

Напомним, на аппаратном совещании сегодня, 8 ноября, сообщалось, что Севастополь находится на пике заболеваемости коронавирусом.

Ольга Сурикова