Севастополь находится на пике заболеваемости коронавирусом

Главный вопрос аппаратного совещания

В Севастополе остается напряженная ситуация с коронавирусом. Об этом сегодня, 8 ноября, на аппаратном совещании доложил замгубернатора Александр Кулагин.

«Ситуация напряженная, характеризуется достижением некого пика, на котором мы находимся уже вторую неделю», — отметил он.

По его данным, за неделю в городе заболело 2 451 человек. «Заболеваемость за неделю увеличилась заболеваемость на 1%. При этом темпы прироста суточные немного уменьшились. На сегодня 0,85, неделей ранее был 0,91. Средненедельный — 0,87, на прошлой неделе — 0,91. Коэффициент распространения уменьшился на 0,4% и составляет 1,1», — проинформировал Кулагин.

Также он добавил, что свободный коечный фонд сейчас держится на уровне 12%.

В отделении интенсивной терапии находится 86 человек, 5 из них на искусственной вентиляции легких.

В стационаре находится 649 пациентов возрастом старше 65. В прошлый понедельник было — 612. Детей — 26.

«На амбулаторном лечении — 4710 человек. Произошло увеличение на 10% по сравнению с прошлой неделей. При этом на 19% уменьшилось количество находящихся на амбулаторном лечении детей», — указал в докладе вице-губернатор.

Также в ходе совещании уточнялось, что на сегодня привито практически 200 тысяч человек первым компонентом от коронавируса, для создания коллективного иммунитета —80%— необходимо вакцинировать еще 40 тысяч человек.

Ольга Суриков