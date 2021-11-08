В России не планируют сокращать срок действия QR-кодов

На Госуслугах произошел сбой

В России с 8 ноября начинает действовать новый сертификат о вакцинации от коронавируса. Приказ был опубликован минздравом РФ.

Сертификат будет формироваться автоматически уже после первой прививки при введении двухкомпонентной вакцины. На госуслугах будет отображаться соответствующая запись, а также с указанием места, где была сделана прививка.

Сертификат будет доступен не позднее чем через три календарных дня после прохождения полной вакцинации, или после того, как врач закроет больничный лист о перенесенном заболевании.

При этом срок действия старых сертификатов будет действовать и переоформиться автоматически до 1 марта 2022 года.

При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент не обсуждается сокращение сроков действия QR-кодов для переболевших и привитых.

Отметим, что 8 ноября на портале «Госуслуги» был зафиксирован массовый сбой в системе QR-кодов. Сертификат о прохождении вакцинации аннулировался у тех, кто сделал прививку больше полугода назад. При этом есть трудности в записи на вакцинацию.

Власти прокомментировали сбой и объяснили его техническими работами на сайте.

Ольга Сурикова