В Севастополе 6 ноября поменяется график работы парома

Жителей Севастополя предупредили о том, что 6 ноября с 07:00 до 13:00 паром будет работать на маршруте «Артиллерийская бухта — Северная».

Катера временно не будут ходить на Михайловскую батарею. Вместо этого они будут курсировать на маршруте «Северная — Артиллерийская бухта».

Известно расписание рейсов:

— От Северной: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30.

— От Артбухты: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00.

Уточняется, что после 13:00 паром снова начнет ходить от Артбухты.

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Кристина Ветер