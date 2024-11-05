Еще 22 электрозарядных станций будет установлено в Севастополе в новом году

На заседании в правительстве Севастополя приняли проект постановления, которое направлено на поддержку предпринимателей, занимающихся развитием инфраструктуры электрозарядок.

Основные моменты включают: увеличение размера субсидий для предпринимателей с 30% до 60% для компенсации затрат в рамках федеральной программы.

Севастополь с 2021 года участвует в программе по развитию электрозарядной инфраструктуры, в рамках которой регион является одним из девяти пилотных.

Установлено 26 электрозарядных станций. В этом году пять станций уже установлены, осталось завершить некоторые работы.

Ожидается, что до конца года предприниматели получат субсидии, а на следующий год запланировано установить еще 22 электрозарядные станции.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер