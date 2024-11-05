Список адресов, где в Севастополе не будет света 6 ноября

«Севкор» сообщает, где именно в Севастополе не будет света 6 ноября.

с 09:00 до 13:00

ул. 5-я Бастионная, 2-А,6,1-А,1;

ул. Адмирала Октябрьского, 34;

ул. Пожарова,16;

пл. Восставших, 6,26.

с 09:00 до 17:00 на 1- 1,5 часа

ул. Кавказская, 16/2,15/2,17/2;

ул. Станюковича, 2-48(чет),49/1,1-49(нечет);

ул. Таманская, 20;

ул. Танкистов, 4,95-97.

ул. Драчука, 2-18(чет),1-13(нечет);

ул. Волжская, 2,6;

ул. Оранжерейная, 2-14(чет),1164,1-21(нечет);

ул. Цветочная, 2-10(чет),1-11(нечет);

ул. Цыганкова, 2-20(чет),1-21(нечет);

ул. Южная, 1-25(нечет).

ул. Бориса Шейнина, 28-А,32-А,2-32)чет),36/4,19-Б;

проезд Каспийский, 74-А,74-82(чет);

ул. Колодкина, 30-А,22-А,2-14(чет),22-24(чет),2,3-35(нечет),759,859;

ул. Каспийская, 120/99;

ОК ЖСТИЗ Лабораторный, уч.28;

ул. Артиллеристов, 111-113(нечет).

с. Орлиное

ул. Широкая, 2-24(чет);

ул. Строительная, 2-14(чет),7-9(нечет),949;

ул. Вишневая, 37-Б,35-А,37-А,43-В,45-А,1-А,4;

КСП «Красный Октябрь», 50392,1040,1044,1050,1054,1058,753,1037,1041,1051, 318, 918, 317, 421, 433, 1131;

ул. Полевая, 2,28-36(чет),5-Б,5-В,5-Г,5-И,5-Е,5-А,5-Е/2.

СНТ «Нива», 36-А,2,36,27,35,71,87.