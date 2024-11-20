Фотоловушки Севприроднадзора зафиксировали редкую семью муфлонов

Это стало значимым событием для сохранения биоразнообразия региона.

Период гона и спаривания у муфлонов наступает в ноябре-декабре, а ягнята появляются на свет в апреле, обычно в количестве от одного до двух.

Муфлоны подлежат охране, так как их численность сокращается из-за потери среды обитания и охоты. В некоторых регионах они находятся под угрозой исчезновения. В Севастополе, где муфлоны также обитают, проводятся меры по их охране и сохранению, включая установку фотоловушек для наблюдения за популяцией и мониторинга их поведения.

Муфлоны играют важную роль в экосистеме, способствуя поддержанию здоровья растительности и биоразнообразия. Их пастбищная деятельность помогает контролировать рост трав и кустарников, что в свою очередь создает условия для других видов животных и растений. Таким образом, муфлоны — это не только интересные и красивые животные, но и важные участники экосистемы, требующие внимания и охраны для сохранения их популяции и среды обитания.

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Кристина Ветер