В Севастополе одни из самых низких зарплат в стране

Согласно данным РИА Рейтинг, Севастополь оказался в числе регионов России с низкими зарплатами, заняв 58-е место в рейтинге доходов населения.

Всего 6,5% жителей города зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, в то время как 31,2% получает менее 30 тысяч рублей.

Средний диапазон зарплат в Севастополе составляет от 27 до 58 тысяч рублей.

Ситуация в Крыму еще более печальная: там город занимает 71-е место, лишь 5,1% жителей получают свыше 100 тысяч рублей, а 36,4% — менее 30 тысяч. Диапазон зарплат в регионе варьируется от 25 до 53 тысяч рублей.

Наиболее высокие доходы наблюдаются в Чукотском автономном округе, где 66% населения зарабатывает свыше 100 тысяч рублей в месяц, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (58,6%) и Магаданской области (56,3%).

Наиболее низкие показатели отмечены в республиках Северного Кавказа, таких как Дагестан, Калмыкия, Чечня и Ингушетия, где доля населения с зарплатами выше 100 тысяч составляет всего от 2,4% до 2,7%.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер