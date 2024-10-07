Севастопольцам предлагают выбрать лучшего участкового

В Севастополе стартовал второй этап Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2024».

Во втором региональном этапе конкурса жители Севастополя выберут лучшего участкового нашего города.

В борьбе за право стать финалистами Всероссийского конкурса «Народный участковый-2024» примут участие победители первого этапа: Денис Жидков, Юлия Бочкова и Виктор Шиба.

Полиция Севастополя приглашает жителей города выбрать из трех претендентов того сотрудника, который, по их мнению, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового.

Победитель второго этапа конкурса будет представлять Севастополь на заключительном Всероссийском этапе.

Награждение победителя конкурса и призёров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

Онлайн-голосование второго этапа конкурса пройдет с 7 по 16 октября.

Чтобы принять участие в голосовании необходимо пройти по ссылке.

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Ольга Сурикова