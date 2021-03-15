В Севастополе 33 человека заболели коронавирусом за сутки

Практически столько же выписаны после выздоровления

В Севастополе по состоянию на утро 15 марта зарегистрированы 33 новых случая заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города

32 человека выписаны после выздоровления.

Умерли два человека в возрасте 59 и 86 лет.

Всего в Севастополе заболел новой коронавирусной инфекцией 12 641 человек. В настоящий момент выздоровели 11 706 человек, 535 умерло.

Под наблюдением находится 605 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.