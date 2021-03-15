В Севастополь едет «Поезд Победы»

Посетить выставку смогут не все



В Севастополе пройдет необычная выставка «Поезд Победы». Горожане и гости города смогут ее посетить в течение трех дней 17, 18 и 19 марта.

При этом на сайте правительства подчеркивается, что для посещения выставки необходимо пройти обязательную регистрацию. Она будет открыта на сайте https://поездпобеды.рф 15 марта после 12:00.

Для регистрации необходимо перейти на сайт проекта в раздел «Регистрация», выбрать город и дату.

«Перед пользователем откроется укрупненное время по 30 минут. После выбора периода, при наличии свободных мест, развернутся временные 5 минутные интервалы (именно такими интервалами малые группы отправляются на экскурсии) и число свободных мест в каждом интервале для удобства планирования.

Выберете среди представленных интересующий интервал, введите свои фамилию, имя и отчество, контактные и действующие данные: телефон и адрес электронной почты, отметьте галочками согласие на обработку данных, подтверждение возраста старше 12 лет и нажмите кнопку «Зарегистрироваться», — говорится в правилах регистрации.

Дети в возрасте с 6 лет до 12 лет могут прийти на выставку без регистрации, но в сопровождении родителя.

Дети от 12 лет могут и самостоятельно пройти процедуру, а вот малыши младше 6 лет даже в сопровождении родителей не могут посещать экспозицию.

После регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет.

Севастопольцам в возрасте старше 65 лет проходить регистрацию не обязательно.

Как ранее сообщалось, «Поезд Победы» – это первая в мире «иммерсивная инсталляция», размещенная в подвижном составе поезда, который сам передвигается по рельсам.

Экспозиция размещена в восьми вагонах, каждый из которых посвящен отдельной теме – от довоенного плацкарта до победного трофейного. Она включает в себя 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов, а также реальные предметы и вещи военного времени.

В основе этого проекта – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в период Великой Отечественной войны воинские эшелоны с оружием и боеприпасами к линии фронта.

Проект реализован творческой мастерской «Невский баталист» совместно с медиагруппой «Красный квадрат» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ОАО «Российские железные дороги», сообщается на сайте правительства.

Ольга Сурикова

Фото: поездпобеды.рф