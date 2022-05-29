В Балаклаве вручили ключи от квартир в новом доме 92 сотрудникам полиции

Будут строить еще три дома

В Севастополе в Балаклаве специально для сотрудников внутренних дел построен и уже введен в эксплуатацию новый девятиэтажный дом. Ключи от квартир получили 92 семьи. На торжественной церемонии присутствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Министр подчеркнул, что пока сдано в эксплуатацию только первое жилое здание. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, и будут построены еще три дома.

При этом городом были укомплектованы три квартиры необходимой мебелью для многодетной семьи, молодой и семьи, где есть ребенок с особенными потребностями.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МВД