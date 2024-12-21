В Севастополе 22 декабря состоится торжественное открытие главной новогодней елки

Севастополь стоит нарядные и ждет зажжения огней

В городе завершился монтаж новогодних елей, инсталляций и иллюминации.

Уже наряжена главная елка города на площади Нахимова. Ее высота — 19 метров. Всего этом году «Горсвет» установит 259 новогодних инсталляций.

Главную площадь города, помимо елки, украсили световые конструкции цифры «2025», а также арт-объекты «Волшебный шар», мультимедийный фонтан и световая композиция «Арка-ветвь».

Также губернатор Севастополя рассказал за ель, что стояла в парке Победы у фонтана — она уже пришла в негодность, и ее заменили конструкцией, что раньше стояла у ДКР. Там площадь украшали меценаты.

И так, торжественное зажжение новогодних огней состоится 22 декабря!

Фото: Анна Корнилова