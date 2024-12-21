В Керчи введен режим ЧС из-за разлива мазута

В Ленинском районе Крыма введен режим угрозы ЧС муниципального характера, сообщил совет главы Крыма Олег Крючков.

На Керченском полуострове в районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале произошёл выброс в море и на берег мазута с потерпевших аварию танкеров.





Для очистки берега задействованы силы федерального и регионального МЧС, министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым и города Керчь.

Для сборя пятна мазута в акватории морской спасательной службой направлены СКБ «Максим Колосов» и СКБ Анатолий Ткачев.

В очистке берега и акватории задействовано 112 человек, 2 корабля и 12 единиц наземной техники.

Принимаются все возможные меры по очистке побережья, добавил он.

Найденный на крымском побережье мазут собрали, сообщили к вечеру в республиканском управлении МЧС.

Всего собрано более 700 кг нефтепродуктов, уточняет ведомство. Больше пятен не выявлено.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МЧС России в Севастополе

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города