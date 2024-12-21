Губернатор Севастополя сравнил атаки БПЛА по Казани с 11 сентября в США

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что сегодняшняя атака БПЛА на Казань является еще одним доказательством, что наша страна сражается с государством-террористом.

«Видео, как беспилотники врезаются в жилые высотки, напомнило атаку на башни-близнецы в США. Разница лишь в том, что тогда в США это сделали террористы из «Аль-Каиды». А мы с вами — свидетели государственного терроризма со стороны Украины», — написал он в своем Telegram.

И добавил, что в Севастополе прекрасно знают, что чувствуют сейчас казанцы.

Такие происшествия, по его словам, позволяют всем нам только сильнее сплотиться.





«И если кто-то до сих пор думает, что специальная военная операция — это далекие фронтовые сводки, которые их не касаются, то это очередное напоминание, что это не так»,- подчеркнул Развожаев.

Ольга Сурикова

Фото: Татар-Информ