В Севастополе 18 марта перекроют дороги на время праздничного проезда автомотоколонны

В Севастополе, как и в Крыму, 18 марта будет отмечаться десятая годовщина воссоединения с Россией. В городе подготовлен целый ряд мероприятий, приуроченный этому событию.

При этом перекроют дороги на время праздничного проезда автомотоколонны

С 11:30 до 13:30: «Сапун-гора (вертолетная площадка) — ул. Второй обороны — ул. Генерала Мельника — ул. Багрия — ул. Героев Севастополя — ул. Портовая — Троллейбусный спуск — пл. Суворова — ул. Ленина — пл. Нахимова — пр. Нахимова — пл. Лазарева — ул. Большая Морская — пл. Ушакова — ул. Ленина — ул. Василия Кучера — Красный спуск — ул. Портовая — Днепровский мост — ул. Вокзальная — ул. Ревякина — Лабораторное шоссе — ул. Второй обороны — Ялтинское кольцо — 17-й км трассы Севастополь — Ялта, площадка горы Гасфорта».