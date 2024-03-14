Почти 12% севастопольских избирателей проголосуют онлайн на выборах

В Севастополе подано почти 62 тысячи заявлений для дистанционного голосования и через механизм «Мобильный избиратель» на выборах президента России. Такие данные озвучили в Севастопольской городской избирательной комиссии.

«К удобным участкам в городе Севастополе прикрепились и жители нашего города, и гости. Цифра по «мобильному избирателю» у нас 22 004 человека прикреплены к избирательным участкам и смогут проголосовать», — сообщила председатель горизбиркома Нина Фаустова.

Она уточнила, что прием заявлений для голосования дистанционным электронным способом уже завершен. Те, кто зарегистрировался для участия в выборах таким образом, проголосовать по бумажному бюллетеню на участке уже не смогут. Но на участке они смогут это сделать за компьютером с выходом в интернет.

Напомним, в этом году выборы президента России пройдут в течение трех дней: с 15 по 17 марта.

Ольга Сурикова

Фото: Дмитрий Островский