Прокуратура помогла севастопольцу отстоял право не платить за вывоз мусора во время своего отсутствия

Жителя Севастополя только после обращения в прокуратуру освободили от оплаты услуги по вывозу мусора в период его отсутствия в городе. Об этом сообщила старший помощник прокурора города по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко.

Севастополец в жалобе в надзорное ведомство сообщил, что получил отказ от ООО «Благоустройство города «Севастополь» провести перерасчет по услуге в связи с его временным отсутствием в городе в течение трех месяцев.

«В связи с допущенным нарушениями прокуратура внесла представление директору общества, которое было рассмотрено и удовлетворено. После этого по заявлению мужчины произведен перерасчет», — отметила Кузьменко.

Ольга Сурикова