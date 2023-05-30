В Севастополе 18-летняя закладчица привлекла в напарницы девочку-подростка

В Севастополе задержана 18-летня закладчица, подозреваемая в покушении на сбыт мефедрона в крупном размере, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Предварительно установлено, что 18-летняя безработная девушка с целью быстрого заработка подыскала в популярном мессенджере объявление о работе закладчицей.

На протяжении нескольких месяцев она по указанию анонимного куратора получала партии синтетических наркотиков, фасовала их на разовые дозы и сбывала с помощью тайников на территории лесных массивов города. За каждую закладку она получала от 250 до 350 рублей в зависимости от выполнения плана, поставленного ей администрацией подпольного наркомаркета.

В напарницы она привлекла свою 14-летнюю приятельницу, а также других лиц, которых в настоящее время устанавливают оперативники.

Деньги подельницы тратили на аренду жилья, различные покупки и развлечения.

В ходе обыска в арендованной квартире обнаружено и изъято 17 свертков с «синтетикой», подготовленных к сбыту, шесть мобильных телефонов, используемых для связи с другими участниками наркосхемы.

Кроме того, из оборудованных закладчицей тайников изъято 30 свертков с мефедроном.

В отношении 18-летней задержанной возбуждено уголовное дело. Ей грозит срок от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Читайте также: Житель Красноярска получил 11 лет строго режима за сбыт наркотиков в Севастополе

Ольга Сурикова