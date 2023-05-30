Около 25 беспилотников атаковали Москву и Подмосковье

В небе Москвы и Московской области сегодня рано утром были сбиты беспилотники самолетного типа, начиненные взрывчаткой. Об этом в своих Telegram-каналах сообщили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — написал Собянин.

В свою очередь, Воробьев сообщил о работе ПВО в области.

«Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников», — написал он и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

Как сообщают федеральные и столичные Telegram-каналы, часть БПЛА зацепилась за деревья, либо попала в верхние этажи многоэтажных домов, та как шли на низкой высоте.

По сообщениям некоторых изданий, было зафиксировано около 25 беспилотников.

В свою очередь, Минобороны России прокомментировало следующее об утренней атаке дронов в Москве:

— В атаке было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены.

— Три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей.

— Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Ольга Сурикова