В Госдуме предлагают поставить на самокаты номера

В Госдуме разработали законопроект, который будет обязывать ставить на учет и получать номера на средства индивидуальной мобильности (СИМ), сообщают «Известия».

Напомним, средство индивидуальной мобильности – устройство, предназначенное для передвижения человека посредством использования электродвигателя и (или) мускульной энергии человека (роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства), за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Согласно документу, владелец СИМ должен будет в течение десяти дней с момента приобретения транспорта поставить его на учет через портал госуслуг без предоставления СИМ в подразделения ГИБДД.

Также народные избранники разработали предложения по ужесточению наказания за нарушения ПДД водителями таких транспортных средств.

Так, предполагается, что за управление незарегистрированным СИМ водителю будет грозить штраф в размере 500–800 руб., а при повторном нарушении — 5 тыс. Такую же сумму придется заплатить водителю электросамоката или сегвея за оставление места ДТП или за управление техникой в состоянии опьянения. При повторном случае управления СИМ в нетрезвом виде может грозить уже арест на срок 10–15 суток.

Напомним, в Севастополе будут судить подростка, который на электросамокате сбил женщину насмерть.

Дмитрий Островский