ГАИ Севастополя задержала водителя большегруза пьяного и без прав

Сотрудники Госавтоинспекции Севастополя задержали пьяного водителя большегруза на 270 км автодороги «Керчь-Севастополь».

Грузовик с полуприцепом был остановлен спецротой ДПС для проверки документов. Выяснилось, что 34-летний водитель уже был оштрафован за езду в пьяном виде. Но тогда он не сдал права и штраф не оплатил. В этот раз алкометр показал наличие алкоголя в количестве 0,610 мг/л.

За повторное управление в состоянии опьянения наступает уголовная ответственность. Уже экс-водителю грозит штраф в размере от двухсот до трехсот тысяч рублей, вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Автомобиль задержан и помещен на специализированную стоянку.

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Ольга Сурикова