В Севастополе 16-летний подросток ограбил участника СВО

Как оказалось, парень уже имеет уголовное прошлое.

Полицейские выяснили, что 47-летний участник СВО был гостем в нашем городе, сам он из Санкт-Петербурга. Плохо ориентируясь в незнакомом городе, вечером на улице обратился к компании подростков с просьбой подсказать, где находится автовокзал. Получив ответ, он также попросил помочь ему отправить данные с одного мобильного телефона на другой. Когда мужчина достал и положил смартфон на парапет, подросток быстро схватил гаджет и скрылся. Позарился он на телефон стоимостью более 10 тысяч рублей.

Задержанным оказался выпускник одной из городских школ, состоящий на профилактическом учете. Телефон у него изъяли. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Напомним, ранее сообщалось о случае, когда житель Севастополя угнал грузовик у итальянца прямо на глазах у полиции

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Ольга Сурикова