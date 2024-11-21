Двое граждан Украины пытались попасть в Крым на надувной лодке

Керченский городской суд отправил под стражу двух граждан Украины 1982 и 1984 годов рождения.

18 августа мужчины незаконно пересекли российскую границу в Черном море. Передвигались сообщники на надувной лодке с электрическим подвесным мотором. Они следовали в обход пунктов пропуска. После того, как фигуранты пересекли границу, они решили высадиться. Их задержали российские военные.

Задержанные будут находиться под арестом до 17 января 2025 года.

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Ольга Сурикова

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