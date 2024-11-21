Песков рассказал о давно принятых мерах на случай атаки Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин поручал обеспечить охрану всех объектов критической инфраструктуры, включая и Крымский мост. Таким образом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал на брифинге публикацию Global Defense Corp о возможных атаках западными дальнобойными ракетами переправы через Керченский пролив.

«Верховным главнокомандующим давно даны поручения, и принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности всех объектов критической инфраструктуры, в том числе и [Крымского] мост»,— отметил Песков.

Киевские власти неоднократно заявляли о намерениях разрушить Крымский мост. После начала спецоперации было предпринято несколько попыток. Одна из крупнейших атак произошла 8 октября 2022 года. Тогда после подрыва грузовика загорелись семь топливных цистерн поезда, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Из-за этого частично обрушились два автомобильных пролета. В результате теракта погибли четыре человека.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова