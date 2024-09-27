Севастополец угнал грузовик у итальянца прямо на глазах у полиции

На жителя Севастополя заведено уголовное дело за угон автомобиля.

Итальянец, который находился за рулем грузовика Hyundai Porter II , был остановлен автоинспекторами для проверки документов. Пока он общался с полицией, оставив машину с ключами в замке зажигания, 42-летний местный житель воспользовался моментом и уехал на его машине.

Но далеко уйти не получилось. Нарушитель при этом был пьян, он игнорировал требования полиции остановиться и пытался скрыться, выполняя опасные маневры на дороге. Полиции удалось заблокировать автомобиль и задержать угонщика, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Он рассказал, что просто хотел доехать до туристического кемпинга и бросить машину. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова

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