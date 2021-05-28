В Севастополе 15 молодых семей получили сертификаты на приобретения жилья

Стоимость сертификата рассчитывает Минстрой

Директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов вручил свидетельства о праве на получение социальной выплаты 15 молодым семьям. С помощью сертификатов семьи могут приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом, сообщает правительственный портал.

«Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без государственной поддержки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, молодые семьи не могут уплатить первоначальный взнос при получении кредита. Путем предоставления молодым семьям социальных выплат мы помогаем улучшить их жилищные условия. С начала реализации программы «Жилище» было выдано 200 таких сертификатов», – рассказал Гапицонов.

Стоимость свидетельства рассчитывалась по методике, утвержденной Минстроем России, а также зависит от состава семьи.

Читайте также: Ипотека в Севастополе: брать нельзя отказаться

Так, молодая семья из четырех человек получила сертификат на сумму 2 млн. 160 тыс. рублей.

Данную соцвыплату можно направить на приобретение квартиры или жилого дома, на строительство жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного. Кроме того, средства можно потратить на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным.

В правительстве напомнили, что участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы «Жилище» могут стать молодые семьи, супруги в которых не достигли возраста 35 лет. Семьи должны проживать на территории Севастополя не менее 10 лет, являться нуждающимися в улучшении жилищных условий и иметь доходы, покрывающие разницу между социальной выплатой и стоимостью приобретаемой квартиры.

Ольга Сурикова