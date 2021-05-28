В Севастополе обокрали туристку в туалете

В Севастополе оперативники задержали женщину, которая похитила мобильный телефон у 50-летней жительницы Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России в городе.

Установлено, что гостья города забыла свой смартфон стоимостью 10 тысяч рублей во время посещения сантехнического помещения в одном из городских кинотеатров, а когда вернулась, то уже не обнаружила там свой девайс.

Оперативники задержали подозреваемую в краже. Ею оказалась 26-летняя местная жительница. «Полицейские выяснили, что она вслед за потерпевшей зашла в помещение и, обнаружив забытый телефон, похитила его, а затем скрылась», – говорится в сообщении пресс-службы.

Телефон она продала своей знакомой за 2 тысячи рублей, а полученные деньги успела потратить. На нее заведено уголовное дело за кражу. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе на пляже обокрали туристку, пока она пошла купаться в море.

Ольга Сурикова