В Севастополе 14 гостиниц участвует в программе туристического кешбэка

Оплатить тур можно до 1 мая

Севастополь стал участником программы туристического кешбэка. Получить возврат средств можно будет за проживание в одной из 14 гостиниц или оплату услуг 8 туроператоров города. Об этом со ссылкой на начальника управления туризма Ларису Остапенко сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что, как и ранее, возврат 20% от стоимости тура или проживания происходит при оплате картой МИР. Но не более 20 тысяч рублей. В программе участвуют поездки и проживание в гостинице от двух ночей.

Туристический кешбэк стал очень популярным в Севастополе, подчеркнула глава управления туризма.

«В 2022 году город принимает участие в двух программах кешбэка и традиционно в программе кешбэка за путевки в детские лагеря. Мы очень благодарны Ростуризму за данную программу, так как это один из инструментов увеличения туристического потока в регионе, поддержания бизнеса и создания дополнительных рабочих мест. Мера стала самой эффективной в отрасли и, по оценкам экспертов, помогла восстановлению внутреннего туризма», — отметила Остапенко.

Оплатить тур или проживание в отеле можно до 1 мая, а отправиться в путешествие – до 1 июля. Выбрать подходящее предложение можно на официальном портале программы мирпутешествий.

А продажа путевок в детские лагеря стартанет в ночь на 31 марта. Ребенка на отдых можно будет отправить с 1 мая до 30 сентября. Возврат составит 50% оплаченной суммы, максимально – 20 тысяч рублей.

«На данный момент три лагеря региона проводят организационные мероприятия по включению в программу», — уточнила она.

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В пресс-службе правительстве рассказали, что в прошлом этапе туристического кешбэка поучаствовали около 800 тысяч человек на сумму 15 млрд рублей. Им вернулось около 2,9 млрд рублей.

Ольга Сурикова