В Севастополе прием в первый класс начнется с 1 апреля

Сегодня, 28 марта, на аппаратном совещании директор департамента образования Лариса Сулима рассказала, что ее ведомство начнет прием документов на поступление в первый класс с 1 апреля.

«Сроки приема заявлений в первый класс: начинается с 1 апреля и завершается 30 июня – это у нас основной этап для детей, проживающих на закрепленной территории. Дополнительно, не проживающих на закрепленной территории, но желающих обучать своих детей в той или иной общеобразовательной организации начинается прием заявлений с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест. Приказ утверждается не позднее 5 сентября текущего года», — рассказала Сулима.

Территории, закрепленные за школами утверждены приказом департамента образования. До 30 июня школы будут принимать документы детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школу, а также тех, кто проживает на закрепленной территории. После 6 июля школы, имеющие свободные места, будут принимать документы детей, не проживающих на закрепленной территории.

Документы будут приниматься через портал «Госуслуги 92», этот способ считается предпочтительным, однако, можно подать документы и при личном обращении в общеобразовательное учреждение, через электронный почтовый ящик школы, заказным письмом и при обращении в МФЦ.

Если родитель подает заявление с 1 апреля по 30 июня, то приказ о зачислении в школу издается в течение трех рабочих дней после завершения приема заявлений, то есть, с 1 по 5 июля 2022 года. В случае подачи заявления после 6 июля – в течение пяти рабочих дней после приема заявления и документов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев почеркнул, что необходимо уделить отдельное внимание к приему в школы детей из ЛНР и ДНР.

«Мы обязаны каждого ребенка определить в школу, в том числе, детей из ЛНР и ДНР. Сейчас мы уже ведем такую работу, и она должна быть продолжена. Это дополнительная задача, которую нужно решать с внимательным отношением к людям. Сейчас эту работу координирует волонтерский штаб «Мы вместе – Севастополь». Нужно организовать отдельную горячую линию и в департаменте образования», — поручил градоначальник.

Напомним, в школы и садики Севастополя уже зачислено 53 беженца из ДНР и ЛНР.

Дмитрий Островский

Фото: пресс-служба правительства Севастополя