В Севастополе 1370 жителей получат выплаты ко Дню Победы

В Севастополе 1370 горожан получат единовременные выплаты в честь Дня Победы. Средства выделены в рамках соглашения между администрацией города и правительством Москвы, сообщила директор департамента социальной защиты Севастополя Елена Сулягина на заседании правительства города.

Выплаты предназначены для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также супругов умерших ветеранов. Размер единовременной выплаты составит 6 тысяч рублей для каждого получателя. Выплаты начнут перечислять в преддверии 9 мая, чтобы горожане смогли получить средства ко Дню Победы.

Дмитрий Островский

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