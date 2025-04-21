Умер Папа Римский Франциск

В Ватикане сообщили о кончине Папы Римского Франциска, которому было 88 лет. Понтифик скончался утром 21 апреля 2025 года в своей резиденции в доме Санта-Марта, как объявила пресс-служба Святого Престола. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление Ватикана.

Кардинал Кевин Фаррелл в эфире телеканала Ватикана заявил: «Дорогие братья и сестры, с глубокой скорбью я должен объявить о кончине нашего Святейшего Отца Франциска». Папа Франциск, в миру Хорхе Марио Бергольо, стал первым в истории папой из Латинской Америки и первым иезуитом на папском престоле, заняв его в марте 2013 года.

В последние месяцы Франциск страдал от двусторонней пневмонии, что потребовало длительной госпитализации в римской клинике «Агостино Джемелли». Несмотря на временное улучшение и выписку в марте, его здоровье оставалось нестабильным. Накануне, 20 апреля, понтифик появился на площади Святого Петра, чтобы поздравить верующих с Пасхой, однако выглядел ослабленным и передвигался в инвалидном кресле.

Жители Севастополя, как и католики по всему миру, выражают соболезнования в связи с утратой. Франциск запомнился своими призывами к миру, социальной справедливости и реформам в Католической церкви. В ближайшее время в Ватикане начнется подготовка к конклаву для избрания нового папы.

Дмитрий Островский

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