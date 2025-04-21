Многодетные семьи получат новые льготы в Севастополе

В Севастополе утвержден новый порядок бесплатного посещения многодетными семьями музеев, выставок, театральных представлений и концертов. Проект постановления правительства города, разработанный в соответствии с указом Президента РФ о мерах социальной поддержки многодетных семей, принят для обеспечения льгот независимо от места жительства семей, сообщили в Департаменте культуры Севастополя.

Согласно новым правилам, многодетные семьи смогут бесплатно посещать Севастопольский художественный музей им. Крошицкого и организованные в нем выставки в любые дни и часы работы музея, а не только один день в месяц, как было ранее. Также льготы распространяются на посещение театральных представлений и концертов, организованных учреждениями культуры, подведомственными Департаменту культуры города.

Аналогичные льготы действуют в федеральных музеях, таких как Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя, Государственный историко-археологический музей-заповедник Херсонес Таврический, Российская государственная художественная галерея, а также в музеях Министерства обороны РФ, включая Михайловскую батарею и Музей Черноморского флота. Для бесплатного посещения необходимо предъявить электронное удостоверение многодетной семьи с двухмерным штриховым кодом. Для льготного посещения театров и концертов достаточно удостоверения многодетной семьи установленного образца.

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Льготы не распространяются на коммерческие спектакли и мероприятия, организованные сторонними организациями на площадках учреждений культуры. Реализация проекта потребует взаимодействия с Департаментом цифрового развития для интеграции электронных удостоверений. Постановление вступит в силу после официального опубликования.

Напомним, в 2024 году городские власти решили компенсировать многодетным семьям 50 % стоимости обучения в колледжах, техникумах и профучилищах.

Дмитрий Островский

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