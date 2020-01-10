Строители порвали кабель на ул. Большая Морская и оставили горожан без света

Строительная техника ООО «СК Конструктив Крым» при проведении земляных работ повредила кабельную линию 6000 В. Это уже третий подобный случай, ранее кабель страдал в мае и сентябре прошлого года.

По данным «Севастопольэнерго», строительная компания работала с нарушениями: она не пригласила специалиста-энергетика для уточнения фактического положения электросетей, определения мест вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи, не согласовала зону для проведения работ механизированным способом.

За 1 час 20 минут специалисты восстановили электроснабжение по резервной схеме.

По материалам Вести-Севастополь (и фото)