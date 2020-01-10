Строители порвали кабель на ул. Большая Морская и оставили горожан без света

Из-за повреждения электрического кабеля почти полтора часа пришлось провести без света жителям центральной части города. Электричества не было в домах по ул. Генерала Петрова, Большой Морской, Щербака, Новороссийской, Суворова, Дроздова и проспекте Нахимова. Света накануне, 9 января, не было в детском доме и детском саду. Остановились 2 котельные. В общей сложности пострадали около 1250 человек, — передают Вести-Севастополь.
Строительная техника ООО «СК Конструктив Крым» при проведении земляных работ повредила кабельную линию 6000 В. Это уже третий подобный случай, ранее кабель страдал в мае и сентябре прошлого года.
По данным «Севастопольэнерго», строительная компания работала с нарушениями: она не пригласила специалиста-энергетика для уточнения фактического положения электросетей, определения мест вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи, не согласовала зону для проведения работ механизированным способом.
За 1 час 20 минут специалисты восстановили электроснабжение по резервной схеме.
По материалам Вести-Севастополь (и фото)