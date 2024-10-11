В Крыму построят самую большую набережную длиной в 12 километров

Крымские власти рассказали о грандиозном проекте, который откроется к 2030 году. Это будет самая большая набережная в Крыму, которая раскинется от Сак до Евпатории.
В планах создать по поручению президента России морской курорт «Золотые пески».
Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, на территории 226 гектаров между Саками и Евпаторией будут построены 18 отелей уровня 3–5 звезд на 5,3 тысячи номеров.
Протяженность набережной составит 12 километров.
Территорию у памятника морякам-десантникам, погибшим в годы ВОВ, облагородят и обустроят.
В настоящий момент идет работа над проектной документацией.
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Кристина Ветер