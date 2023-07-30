В Севастополь возвращается жара

Сегодня в Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 18…20°, днем 26…28°. Температура морской воды 24°.

Завтра, 31 июля, переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 18…20°, днем 27…29°.

Во вторник, 1 августа, в Севастополе также переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19…21°, днем 27…29°.

Дарья Тимофеева

Фото: Дмитрий Островский