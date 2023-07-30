Поздравление редакции издания «Севкор» с Днем ВМФ России

Дорогие читатели!

Поздравляем вас с главным праздником нашего славного города – Днем ВМФ России.

Севастополь создавался, развивался и существует в первую очередь как база Черноморского флота. Славные традиции моряков-черноморцев передаются от поколения к поколению.

Сегодня наши доблестные моряки защищают безопасность города и южных рубежей страны, рискуя жизнью.

Желаем военнослужащим Черноморского флота крепкого здоровья, успехов и побед! Искренне надеемся, что уже в следующем отметим День ВМФ с традиционным размахом!

Редакция сетевого издания «Севастопольский корреспондент»

Фото: Павел Кульков