Развожаев поручил «реально учить» в этом году муниципальных служащих

Правительство Севастополя утвердило госзаказ на этот год на программы допобразования и повышения квалификации 56 муниципальных служащих.

«Мы обычно выделяем деньги. Есть перечень университетов, которые такие модули предлагают, они часто в дистанционном формате, сертификаты в Москве получают. В этом году давайте программу организуем по другому принципу: только очное участие, контроль присутствия на этих курсах, чтобы университет наш подготовил хорошие программы, чтобы департаменты их проконтролировали. Чтобы это было реальная учеба, а не просто получение бумажки, которую в портфолио положат», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Он поручил отдельно ему доложить, как это будет организовано.