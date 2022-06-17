Севастополь стал приятной сенсацией в рейтинге регионов по инвестиционному климату

И лидер по росту вверх

Севастополь занял 14 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России, который был представлен Агентством стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ в этом году.

Говоря о полученных результатах, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов назвал результат Севастополя — приятной сенсацией. Он подчеркнул, что наш город занял первое место по скорости движения вверх по шкале рейтинга, несмотря на то, что его взяли в расчет в 2016, и там он сначала занимал последние строчки.

«Последние два года очень быстрое движение. В этом году один из лидеров, количество дополнительных балов, которые Севастополь набрал буквально по всем номинациям, в том числе и по оценке качества регионального законодательства», — отметил Белоусов.

В свою очередь, губернатор Михаил Развожаев подчеркнул, что залогом таких показателей стала обратная связь и взаимодействие с бизнесом.

«Нужно слышать бизнес. Ковид убрал все последние барьеры, сблизил, потому что главе субъекта нужно было не только принимать решения, но работать хорошим психологом, объяснять, что все это ненадолго, временные трудности, слушать, вникать», — пояснил глава города.

Одним из таких шагов навстречу предпринимателям он назвал отмену арендной платы за летние террасы. Он пообещал продлить льготу.

«Второй момент — цифровизация. У нас ничего не было и легко делали все с нуля. Когда мы раздали МРОТ в один клик, это у бизнеса вызвало восторг», — добавил губернатор.

Он рассчитывает, что в следующем году Севастополь продолжит положительную динамику.

В своем Telegram Развожаев напомнил итоги рейтингов для Севастополя:

✅2019 год – 80 место

✅2020 год – 61 место

✅2021 год – 16 место

Ольга Сурикова