В Крыму по факту пропажи 16-летней девочки заведено дело об убийстве

По факту исчезновения исчезновения 16-летней студентки первого курса одного из колледжей Симферополя возбуждено уголовное дело.

В правоохранительные органы обратились родители девушки, которые сообщили, что в четверг утром дочь ушла из дома и до настоящего времени не вернулась, ее местонахождение не известно.

На данный момент идет поиск девочки следователям и следователями-криминалистами во взаимодействии с коллегами из органов внутренних дел и добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».

«Продолжается работа с кругом знакомств и близкими людьми пропавшей с целью установления её местонахождения и событий, предшествующих её исчезновению», – сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю.

Там отметили, что семья девушки характеризуется с положительной стороны, конфликтных ситуаций с ребенком не было.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ольга Сурикова